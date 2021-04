Daniele Rugani può tornare alla Juventus. La sconfitta con il Verona complica ulteriormente il già difficile cammino del Cagliari verso la salvezza e, in caso di Serie B, il contratto del difensore (3,5 milioni fino al 2023) sarebbe insostenibile per i sardi. In più, l'eventuale addio di Giorgio Chiellini liberebbe un posto nella rosa i bianconeri, in questo momento di crisi economica, difficilmente riuscirebbero a colmare con un nuovo acquisto. Così Rugani può tornare alla Juve, ma il futuro è tutto da scrivere.