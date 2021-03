Che ne sarà di Paulo Dybala? Il rinnovo è lì sul tavolo, se ne discute, ma non ci sono passi avanti concreti con la Juventus. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ogni discorso sul futuro, con l'accordo in scadenza nel 2022, è subordinato al suo rientro in campo, che dovrebbe esserci dopo la sosta. Per il momento, però, è tutto fermo.