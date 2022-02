Che ne sarà di Alvaro Morata? Nell'ultimo mercato è stato a un passo dal Barcellona, ma la Juve non lo ha ceduto e tra sei mesi scade il prestito con i bianconeri, che non hanno al momento intenzione di versare 35 milioni di euro all'Atletico Madrid per il riscatto. Così, Marca, fa un punto sulla situazione e spiega come ora il Barcellona - che nel frattempo ha preso Aubameyang - non sia più la favorita per Morata, anzi... Il destino più probabile appare comunque la Premier League.