Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi (italiani e non) la Juventus non ha comprensibilmente molto spazio. Niente ad esempio sul Corriere dello Sport che si concentra sulla Nazionale: "Grazie, Mancio". Anche su Tuttosport l'apertura è sugli Azzurri, vittoriosi nel girone di Nations League: "Fratelli d'Italia". Ma rimanendo in ambito Nations League, c'è una testata "Juve, che Morata!". Spostandoci proprio nel Paese di Alvaro, in Spagna Marca parla di David Alaba, sottolineando un suo possibile futuro a Madrid: "Alaba nell'agenda del Real".