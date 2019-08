Analizzando il valore dei giocatori della Juve seduti in panchina nella sfida di sabato scorso contro il Parma, c’è da strabuzzare gli occhi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di una rosa “panchinata” da 400 milioni di euro. Ipotizzando una formazione che scenda in campo con il 4-3-3, ecco la formazione, con relativo valore per singolo interprete, della "Juve B". Attribuendo a Buffon il valore simbolico di 1 milione di euro, la difesa sarebbe composta da Cuadrado terzino destro (15-20 milioni), Danilo terzino sinistro (37 milioni) con al centro De Ligt (75 milioni) e Demiral (18 milioni). A metà campo spazio a Bentancur nel ruolo di regista con Emre Can e Rabiot ai lati (valore di 40 milioni di euro ciascuno). In attacco largo a Mandzukic (15 milioni), Bernanrdesci (45 milioni) e Dybala (80 milioni). Il valore totale è mostruoso: quasi 400 milioni di euro.