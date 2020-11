Manuel e Mimmo. E' potere azzurro al Sassuolo, con un tratto in comune: la Juventus. Che aveva preso Berardi e che ora punta tutto su Locatelli. "Berardi è l’uomo-copertina. Tre gol in una settimana, due con l’Italia e uno con il Sassuolo, a sigillare il successo di Verona che per qualche ora ha tenuto i neroverdi in testa alla classifica. Di lui si parla da una vita - 16 gol alla prima stagione in Serie A, 7 anni fa! - ma ora sembra aver raggiunto la maturità da uomo-squadra: ha limato certe escandescenze, ha imparato a restare sempre nella partita - scrive Gazzetta -. Ed è sempre più decisivo. Il treno della grande squadra forse è già passato, ma Berardi sembra come il ragazzo di campagna di Pozzetto: guarda la locomotiva passare consapevole che la felicità è in quel che ha già. Un piccolo Totti, che aveva più o meno la sua età quando vinse lo scudetto. Il treno passerà presto per Locatelli: lui di anni ne ha 22 e pure lui ha già tanto alle spalle. Esploso forse troppo presto nel Milan, si è ricostruito con umiltà seguendo gli insegnamenti di De Zerbi. E negli ultimi mesi ha avuto una crescita esponenziale e si è imposto anche in Nazionale. Con giocate di ogni genere, in regia e in rifinitura. Oggi è (almeno) tra i primi tre centrocampisti del campionato".