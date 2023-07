La scorsa settimana negli ambienti napoletani si era parlato di Piotr, contratto in scadenza 2024 e valutazione di 20 milioni, e il suo nome era legato a quello di Giuntoli, a un suggerimento arrivato per liberarlo il prima possibile. In risposta è arrivato un no fermo della Juve, sia per Giuntoli, sia perché non interessata a investire quella cifra per un giocatore a oggi non ritenuto necessario. Ma che - scrive Tuttosport - potrebbe farsi interessante a un prezzo più basso e qualora Pogba non desse garanzie. Lui ma non solo. Infatti, in quel caso potrebbero diventare appetibili il giapponese, svincolato e in stand by con il Milan, se l’approdo in rossonero saltasse del tutto (ma occhio alla Roma) o lo spagnolo, un solo anno di contratto con il West Ham, seguito da Giuntoli quando era al Villarreal.