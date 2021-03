Che impatto i nuovi. La Juve ringrazia gli ultimi colpi dal mercato, perché nessuno ha inciso come loro: "La Juventus - si legge sul sito ufficiale - ha ottenuto 19 gol dai neoacquisti nella Serie A 2020/21, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Nello specifico, le reti sono state firmate da Chiesa (sei), Morata (cinque), McKennie (quattro), Kulusevski (tre) e Arthur (uno)".



E non solo, su Morata c'è anche un altro dato: "Solo Mkhitaryan, Calhanoglu e Lukaku (tutti a quota otto) hanno fornito più assist nella Serie A in corso di Álvaro Morata e Sergej Milinkovic-Savic (entrambi a quota sette)".