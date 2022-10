Immagini che scaldano il cuore dei tifosi della Juventus, dal Training Center della Continassa. Il club bianconero, attraverso i propri canali, ha condiviso il video riassunto dell’allenamento odierno e nella prima parte di questo il protagonista assoluto è Federico Chiesa, tornato parzialmente in gruppo. Parzialmente perché l’esterno non ha preso parte alla partitella finale. Prima, però, corsa, sprint, cross, gol e il sorriso di chi si vuole lasciare alle spalle il periodo buio dell’infortunio. Tra i più gioiosi Massimiliano Allegri che lo accoglie con una battuta per poi ammirarlo in allenamento. Un passo alla volta, la sua Juventus è sempre meno virtuale.



Guarda il video