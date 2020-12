Tutti pazzi per Eduardo Camavinga. Il centrocampista del Rennes ha attirato l'attenzione di tutte le big europee che alla riapertura del mercato potrebbero far partire un'asta internazionale a suon di milioni. Tra i club interessati al centrocampista classe 2002 c'è anche la Juventus, insieme a Manchester United, Atletico Madrid e Psg. E' questo il poker di società che più di altre hanno puntato il gioiellino del Rennes, col quale la Juve in estate ha chiuso l'affare Rugani.