Brutte notizie per Andrea Pirlo, che in questo inizio di stagione dovrà fare a meno di De Ligt e Federico Bernardeschi. L'olandese è ai box da tempo e starà fuori fino a novembre, mentre l'esterno è rientrato infortunato dal ritiro della Nazionale e dovrà stare fuori almeno un mese, fino a ottobre. "Infatti, sarà molto difficile vederlo in campo per l'inizio del campionato in programma il 19 settembre, il 20 per la Juventus che sarà impegnata in casa contro la Sampdoria di Ranieri", scrive la Gazzetta.