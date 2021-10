Alla fine, una quadra, Allegri l'aveva pure trovata. A centrocampo vigeva una sorta di legge della continuità: tutto su Adriene il centrocampo "storto", come definito proprio dal tecnico. Bentancur e Locatelli le certezze in regia. Ma era il francese a essere fondamentale nel suo lavoro a sinistra, in entrambe le fasi.Ecco,con la Roma non ci sarà. Causa covid, contratto nel ritiro della Francia proprio a Torino. Una bella grana per Deschamps, una grana ben più pesante per la Juventus. Che in qualche modo dovrà provare a sostituirlo. Al momento, Allegri ha due opzioni. La prima: tentare nuovamente con Bernardeschi largo a sinistra e rivalutarlo nel ruolo di mezzala.