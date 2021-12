Con il sole o con la neve

Tacchinardi calciava sempre discretamente bene. #GoalOfTheDay pic.twitter.com/5kTsEAx6x4 — JuventusFC (@juventusfc) December 11, 2021

Oggi se parliamo di calcio svizzero in Champions League, il pensiero va allo Young Boys di Berna. Ma c'è stata un'epoca recente in cui era il Basilea a rappresentare i colori elvetici nella massima competizione per club. E la Juventus inrociò la squadra rossoblu in più di un'occasione.