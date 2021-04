La stagione 2003-04 non fu molto felice per la Juventus, con la fine definitiva dell'era Lippi. Esattamente il 18 aprile 2004 al Tardini la Juve impattò per 2-2 con il Parma. Un match nel quale si segnalò un gran "gol dell'ex" del bianconero Marco Di Vaio, che trafisse Frey con un mancino davvero imprendibile e segnò il momentaneo 1-1!

È questo il "Gol of the day" proposto oggi dalla Juventus sui suoi canali social