Una giornata interminabile (e che ancora deve finire). Una giornata infinita a caccia del nuovo attaccante della Juventus. I tifosi, la stragrande maggioranza, ha una preferenza: Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano è arrivato a Perugia dove ha sostenuto e superato l'esame di lingua B1 di italiano. Normale, ai tempi del Covid. Fatto sta che Suarez l'esame. In più dovrebbe trovare anche un accordo per liberarsi dal Barça. A proposito. La Juve ha un accordo sia col Barcellona (3 milioni più 13 di bonus, ma Suarez vorrebbe comunque una piccola buonuscita) che con il Pistolero. Non semplicissimo sbloccare tutto in un paio di settimane scarse. E infatti Dzeko è sempre più vicino a Torino.Oggi infatti il procuratore di Milik era a Trigoria per definire gli ultimi dettagli del trasferimento dell'attaccante polacco alla Roma.Eppure i tifosi della Juve parlano solo di Suarez che, dalla Spagna, hanno accostato pure all'Inter. Le parole del docente con cui Suarez ha sostenuto l'esame di oggi hanno contribuito a far sognare i tifosi bianconeri: “Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana per la prova sostenuta, Suarez ha pensato a una che potete ben immaginare. Torino? Io non l'ho detto...". Tutti parlano di lui, eppure il prossimo attaccante della Juve sarà Dzeko.@lorebetto