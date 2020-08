Weston McKennie non ha ancora firmato con la Juventus (si attende solo l'annuncio ufficiale) ma ha già fatto il suo ingresso nel tessuto Juve. Arrivato ieri sera a Torino, il centrocampista americano proveniente dallo Schalke 04 ha sostenuto oggi le visite mediche e incontrato i tifosi bianconeri appostati fuori dal J Medical. Decisamente un bel modo di festeggiare i suoi 22 anni! Il giocatore ha anche condiviso come storie su Instagram tutti gli auguri ricevuti via social da amici ed ex compagni di squadra. Ma gli auguri di buon compleanno li ha pure ricevuti da un suo nuovo tifoso alla Continassa.