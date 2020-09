Periodo decisamente romantico questo per Alvaro Morata. Dopo il ritorno molto sentimentale alla Juventus, ecco una nuova paternità per l'attaccante spagnolo. Stamattina la moglie Alice Campello ha dato alla luce il piccolo Edoardo. Questo il messaggio di papà Alvaro su Instagram: "Benvenuto al mondo, figlio mio. La mamma e il piccolo sono grandi. Alice sei incredibile, grazie per avermi reso nuovamente l'uomo più felice del mondo. Vi amo".

TERZO FIGLIO - Edoardo va a fare compagnia nella famiglia Morata ai gemelli Alessandro e Leonardo, nati il 29 luglio 2018. Alvaro e Alice (25 anni lei, quasi 28 lui) sono sposati da tre anni.