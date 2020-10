C'era anche Giulia Ortaggi, la bellissima fidanzata di Carlo Pinsoglio, tra i mille presenti all'Allianz Stadium per assistere dal vivo a Juventus-Verona, domenica scorsa. Un ritorno in tribuna - immortalato sui suoi canali social - che la donna deve avere atteso con ansia, essendo in epoca pre-Covid un'assidua frequentatrice di stadi: spesso ha seguito i bianconeri anche in trasferta, in Italia e all'estero, nonostante le presenze in campo a dir poco sporadiche del suo compagno. Ora il nuovo Dpcm impone di nuovo le porte chiuse: sperando di rivederla presto (e come lei tutti gli altri!) sugli spalti, ci accontentiamo… dei suoi post su Instagram.



Gli ultimi scatti "social" di Lady Pinsoglio nella nostra fotogallery