Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Ci perdonerà Max Allegri se utilizziamo l'immagine del lupo e non quella dei suoi amati cavalli, ma è il detto che meglio si addice a quanto accaduto ieri sera durante la partita della Juventus contro il Monza. Il pallone finisce in fallo laterale e l'allenatore bianconero si produce in un controllo e appoggio col tacco che sicuramente piacerà molto ai tifosi juventini e a tutti gli appassionati di calcio.

Questo il post della Juve che condivide il video della giocata di Allegri: