Le maglie di Leonardo, Alessandroe Dejanall’asta per aiutare la piccola. Anche l’agenzia internazionale di calciatori World Soccer Agency scende in campo per sostenere la famiglia della bambina brianzola affetta da una rara patologia neurologica.Per farlo ha coinvolto tre dei suoi campioni in un’asta benefica con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare un mezzo di trasporto speciale per Camilla.un disturbo dello sviluppo neurologico e motorio che la costringe a vivere sulla carrozzina e a comunicare solo attraverso l’espressione del viso. “Camilla sta diventando grande e la sua carrozzina non entra più in auto – racconta la mamma Simona Spinzi – Abbiamo bisogno di un mezzo di trasporto per disabili. Ma non possiamo permettercelo”.Da quilanciata sulla piattaforma GoFundMe (https://gofund.me/85dca2d6)tra cui Bonucci, Florenzi e Kulusevski della scuderia WSA. L’iniziativa è promossa da Stefano Frangipane in collaborazione con l’associazione Live Onlus e accolta con entusiasmo dall’agenzia fondata da Alessandro Lucci, da sempre sensibile ai temi legati alla solidarietà.(https://www.ebay.it/usr/onluslive): la modalità di partecipazione è quella dell’asta con una base d’offerta e rilanci da parte degli utenti.