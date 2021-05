Nonostante il quarto posto conquistato dalla Juventus, Ciccio Graziani continua a pensare che la scelta di Andrea Pirlo da parte della dirigenza non sia stata giusta: "Io ho detto che affidare una Ferrari a un neopatentato era rischioso - ha ribadito durante Tiki Taka - La foto dello spogliatoio di Bologna fatevela inquadrare, perché vedere che la Juventus festeggia un quarto posto potrebbe non succedere più in questo secolo".