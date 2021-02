1









Cristiano Ronaldo. Poi, il vuoto. Che fine anno fatto gli altri attaccanti della Juventus? Deserto totale, tanto che Andrea Pirlo si è dovuto inventare Kulusevski qualche metro più avanti dopo il mancato arrivo di un'altra punta nel mercato di gennaio. Considerando anche lui come punta acquisita, e aggiungendo Morata e Dybala, negli ultimi due mesi l'attacco della Juve è stato quasi nullo. Per i bianconeri lì davanti è stato un gennaio-febbraio da horror, nei quali solo CR7 ha tenuto in piedi il reparto. L'unico ad avere qualche attenuante è proprio Kulusevski, che giocando da seconda punta viene schierato in un ruolo non suo. Fondamentali quindi i gol arrivati dal centrocampo, con McKennie e Chiesa in particolare. Il motivo della crisi degli attaccanti della Juve è legato principalmente allo stato di forma di Morata e Dybala: il primo sta attraversando un periodo negativo nel quale nulla gira nel verso giusto, l'altro è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio.



Nella nostra gallery le statistiche di gennaio e febbraio dei quattro attaccanti della Juve