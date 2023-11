In casasi è tornati a respirare un clima che non si percepiva da almeno due stagioni, con i bianconeri che si presenteranno allo scontro diretto con l'Inter con solo due punti di distacco. Ma in questo avvio positivo, Madama ha dovuto fare i conti anche con le squalifiche die Fagioli, ma se per quest'ultimo il percorso di recupero sembra procedere bene, con tanto di rinnovo di contratto fino al 2028, non si potrebbe dire lo stesso per il centrocampista francese, alle prese con i vari problemi familiari, oltre alla squalifica che lo costringe ad un isolamento forzato.- Pogbaper tutto il periodo che resterà lontano dal terreno di gioco. Lui, con alcuni amici di vecchia data che sono anche andati a trovarlo, come Patrice Evra. Chi sembra aver preso il distacco dalla squadra bianconera è la sua compagna Zulay, che ha smesso anche di seguire il club della Continassa sui social.- Ma questo non è l'unico problema nella vita attuale di Pogba, che nel frattempo. Il Polpo vuole dimostrare a tutti la sua lealtà, nonostante a mancargli sia anche il campo, oltre ai suoi compagni, che salvo clamorosi colpi di scena rivedere solamente tra due anni, almeno.