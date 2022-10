Con il finale dell'ultimo anno, il classe 2003 si era conquistatoguadagnando a tutti gli effetti un posto nella rosa 2022/2023. Non a caso, tra i tre giovani, Fagioli, Rovella e Miretti, quest'ultimo non è mai stato così vicino a lasciare Torino a differenza degli altri due. Una diversa considerazione mostrata fin dalla prima giornata di campionato, quando nonostante il 19enne avesse saltato gran parte della preparazione per gli impegni con l'Italia under 19, Allegri mandò in campo lui nel finale di partita contro il Sassuolo prima degli altri due. Poi lo spezzone di gara a Genova in cui dopo 60 minuti di nulla cosmico della Juve,Contro la Roma non è stata in assoluto la prima da titolare, visto che era sceso in campo dal primo minuto nelle ultime quattro giornate della passata stagione, ma è stata. E il centrocampista non ha deluso le aspettative, riuscendo ad imporsi anche in un big match e mettendosi al centro del gioco in quella che rimane probabilmente la miglior partita della Juventus, almeno per i primi 60 minuti di gara.Dopo la Roma, c'erano stati i 90 minuti contro lo Speziae in generale una centralità sempre più evidente in questa squadra.che come ricorda spesso Allegri è stata decisiva in negativo per le prestazioni successive,. Fu suo infatti l'ingenuo fallo in area di rigore che costò il momentaneo pareggio della squadra portoghese. Un errore sicuramente pesante che in aggiunta alla sconfitta pochi giorni dopo a Monza, fu decisivo per le scelte successive del tecnico livornese.Da quei due ko infatti,poco di più in campionato. Nel derby, 90 minuti in panchina; altro segnale di come Allegri abbia al momento fatto altre scelte. Un po' perché nei momenti più complicati spesso si è affidato ai giocatori con maggiore esperienza, un po' anche per non bruciare un talento come Fabio e in qualche modo proteggerlo da altri eventuali passaggi a vuoto. Iche ha già dimostrato di avere grandi aspettative su di lui; aspettando magari che in casa bianconera torni il sereno e la tranquillità.