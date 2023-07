Il futuro di Dusanè al centro dell'attenzione del calciomercato, con diversi club europei interessati ad assicurarsi le sue prestazioni. Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano, ha affermato che il talentuoso attaccante serbo potrebbe essere ceduto se arrivassero offerte allettanti, pur sottolineando che il valore del giocatore non sarà sminuito.Tra i club interessati, il Paris Saint-Germain sembrava essere in prima fila per l'acquisizione di Vlahovic. Il club parigino ha manifestato un forte interesse nel giocatore e ha ottenuto il consenso del calciatore attraverso il suo agente. Tuttavia, i primi sondaggi del PSG non hanno ancora soddisfatto le richieste della Juventus, e il club francese sta valutando anche altri nomi per rinforzare il proprio reparto offensivo.Altre squadre importanti che hanno manifestato interesse per Vlahovic includono il Chelsea. Il club londinese segue da tempo le prestazioni del serbo e considera la sua firma come una possibile aggiunta importante al loro attacco. L'ipotesi di un'operazione che coinvolga Romelu Lukaku alla Juventus potrebbe essere la chiave per liberare spazio per Vlahovic, ma al momento sembra che la trattativa non sia ancora prossima alla conclusione.