La Juventus ha un reparto molto delicato che è il centrocampo, zona nevralgica di qualsiasi squadra di calcio che negli ultimi anni ha vissuto un netto ridimensionamento rispetto alla parte centrale del ciclo juventino dello scorso decennio. Per questo tanti centrocampisti di qualità vengono spesso accostati ai colori bianconeri come rumors di mercato. Uno di questi è Saul Niguez, del quale però non si sente parlare da quasi un mese. Questo perché, ricorda Marca,tenuti alla larga da un contratto fino al 2026 con clausola rescissoria da 150 milioni di euro.