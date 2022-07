E adesso, che ne sarà della cotta estiva per Nicolò? Dopo i giorni caldi, ci sono stati giorni di raffreddamento. La pista resta in piedi ma ha parecchi ostacoli lungo il percorso. Su tutti, la valutazione che la Roma fa del giocatore: 50 milioni di euro. La Juventus non è disposta a spendere tale cifra. E Arthur, che i bianconeri avevano proposto in un potenziale scambio, ora è più vicino al Valencia. Viene così meno una carta importante.In realtà, a venir meno sembra sia stata la voglia dei giallorossi di cederlo. Ecco, spieghiamo: i giallorossi si erano messi alla ricerca di un potenziale acquirente per finanziare il mercato. Il colpo Dybala è arrivato lo stesso, Wijnaldum potrebbe seguire lo stesso percorso. E Nicolò? Prima si era detto deluso dell'atteggiamento del club, poi è stato tranquillizzato da Mourinho. Fascia di capitano, gol, ottima preseason. Gli occhi sono passati sul rinnovo: appuntamento con Vigorelli, l'agente, già fissato a settembre. Prima c'è tutto agosto da vivere, mercato aperto e la Juve che non molla. Ma sì, ora è più difficile.