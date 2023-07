Durante l'ultimo Mondiale Under 20, Cesareha segnato sette gol, un record per un calciatore italiano in un singolo torneo maschile, attirando l'attenzione su di lui. L'ex promessa dell'Inter è stato trasferito al Chelsea lo scorso anno per 15 milioni di euro più 5 milioni di bonus, a causa delle esigenze finanziarie del club di proprietà della famiglia Zhang.La sua prima stagione in Inghilterra non è stata come lui sperava, ma il suo talento rimane indiscusso. Sia i dirigenti del Chelsea che i club italiani, tra cui Juventus, Sassuolo, Genoa e Bologna, hanno recentemente cercato di acquistarlo. Tuttavia, i Blues non hanno nemmeno considerato l'idea di venderlo in modo definitivo per recuperare l'investimento fatto dodici mesi fa. Questo non solo perché il centrocampista classe 2003 ha giocato in modo eccezionale durante l'ultimo Mondiale di categoria, guadagnandosi il titolo di miglior calciatore del torneo nonostante la sconfitta in finale contro l'Uruguay, ma anche perché già prima delle sue prodezze in Argentina credevano nel suo potenziale. E ora, credono ancora più fermamente. Il Chelsea, come molte squadre inglesi, ha l'abitudine di acquistare giovani talenti e lavorare su di loro, aspettando il momento giusto per lanciarli dopo averli fatti maturare e guadagnare esperienza in formazioni giovanili o in campionati minori. Con Casadei, il club sta seguendo questo piano, anche se la scorsa stagione non ha raggiunto le prestazioni previste, sia con la maglia dei Blues che durante il prestito al Reading in Championship.Il Chelsea guarda già al futuro e oggi Casadei partirà per la tournée della squadra di Pochettino, durante la quale giocheranno cinque amichevoli in cinque diverse città degli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante la dieta dimagrante fatta dal club grazie a numerose cessioni nelle prime settimane di mercato, il numero di giocatori nella rosa rimane importante. Ciò significa che le possibilità che Casadei rimanga a disposizione dell'ex allenatore di PSG e Tottenham nella stagione 2023-24 sono scarse.