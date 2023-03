Il brutto infortunio patito il 23 febbraio 2022 l'ha tenuto fuori tutta la scorsa stagione e anche in questa è sparito dai radar. Arrivati ad aprile 2023, infatti, circa 400 giorni dopo, di lui si hanno poche tracce. Sta lavorando per rientrare in campo, ma ancora non sembra pronto. Di lui si è raccontata anche la possibilità di andare via in prestito, in Brasile, dove in molti lo hanno cercato, soprattutto il Cruzeiro. Il mercato chiuderà la prossima settimana, ma non prevederà la sua uscita. Kaio Jorge, infatti, dovrà restare alla Juve, salvo cessioni a titolo definitivo non all'orizzonte).E Kaio Jorge pur avendo appena compiuto 21 anni non è cresciuto internamente al club e quindi farebbe comunque cumulo secondo le nuove regole. Se ne riparlerà in estate. Il brasiliano, però, potrà ritrovare il campo tra le fila della Next Gen di Massimo Brambilla. Dopo un lungo periodo ai box può rientrare e far finire il brutto momento.