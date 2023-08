arrivato a fine giugno,con un grande acquisto. E alla Continassa infatti stavano preparando il terreno per portare a Torino Milinkovic Savic, prima dell'entrata in scena dei soldi arabi. Sotto il serbo, nella lista di Cristiano Giuntoli c'era, che il Barcellona liberava senza troppe pretese. Anche l'ex Milan si è affatto attrarre dall'Arabia Saudita, facendo sfumare così il secondo obiettivo bianconero.I PROFILI - Avanti il prossimo, sarebbe da dire; i nomi monitorati e accostati alla Juve si sono susseguiti,, anche se la Juve non ha per il momento mai fatto passi concreti. Senza dimenticare,classe 2004 dello Strasburgo ecentrocampista in uscita dalla Fiorentina che però al momento non ha trovato la soluzione giusta per l'addio. Profili, soprattutto gli ultimi due, che potrebbero diventare occasioni di mercato negli ultimissimi giorni.La realtà però è che il club bianconeroove lasciando stare lo scambio Lukaku-Vlahovic, tra Morata, Berardi, Kean, molto potrebbe ancora cambiare. Due fattori in particolare hanno spinto la dirigenza a questa scelta. Il primo riguarda il numero di giocatori ancora in rosa che possono giocare a centrocampo (ovvero 7, nonostante le partenze di Zakaria e Rovella); e poi c'è la questione di Paul Pogba. Il francese sta dando segnali positivi, si allena regolarmente con il gruppo da ormai più di una settimana, è stato convocato con l'Udinese e contro il Bologna può tornare in campo. La prudenza è sempre doverosa con Paul, ma anche questo, ha cambiato le priorità sul mercato.