Mezza stagione in prima linea come volto del nuovo corso Juve e poi? "Ma che fine ha fatto Calvo?”, si chiedono alcuni tifosi. La risposta? E' esattamente dov'era prima, al centro della Juve e della dirigenza, ma lavora meno davanti alle telecamere e ha responsabilità differenti da quelle della passata stagione. Come sottolinea calciomercato.com, negli scorsi mesi Francesco Calvo è stato uno degli uomini chiave per quel che riguarda (anche, non solo) l'area sportiva nella delicata e tormentata transizione tra Andrea Agnelli e John Elkann, tra la vecchia dirigenza e l'inserimento di nuove figure come l'ad Maurizio Scanavino e il presidente Gianluca Ferrero. Calvo, direttore generale dell'area sportiva, è stato decisivo per la decisione di ingaggiare Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, che gli ha di fatto restituito la possibilità di lavorare dietro le quinte, lasciando al nuovo arrivato le telecamere e anche tutti i compiti di un ds. Prima, infatti, è sempre stato lui il dirigente che più di altri ha rappresentato la Juve nei momenti più complicati davanti alle telecamere, anche quando ci fu da anticipare il patteggiamento. Non sono mancati anche i momenti di tensioni o comunque delle incomprensioni con Max Allegri, ma alla fine entrambi hanno compiuto la propria missione e sono ripartiti di slancio nella nuova stagione, sottolinea il portale.Con l'arrivo di Giuntoli ecco il nuovo assetto: Calvo è passato dal ruolo direttore generale a quello di “Managing Director Revenue & Football Development”. Cioè, è sostanzialmente a capo di tutte le aree sportive e di sviluppo del club bianconero, eccezion fatta per la prima squadra che vede Giuntoli e Giovanni Manna come uomini chiave per costruire e gestire la Juve di Allegri. Calvo coordina dunque il lavoro di Under 23, settore giovanile, Juventus Women, che poi hanno responsabili che a lui fanno riferimento. Perciò, anche se non appare più come prima, Calvo è al centro della Juve, più distante dalla Prima Squadra, ma sempre lì nel mezzo delle decisioni.