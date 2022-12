Dal sito della28 squadre, 500 partecipanti.Una sola grande festa in Texas.A fine novembre (il 19 e 20, per la precisione) il "Soccer Central”, sede della Juventus Academy di San Antonio, ha ospitato la "San Antonio-Houston Cup. Una bellissima festa, ospitata dalla struttura texana che conta 5 campi, 3 da 11 e 2 da 9.Una testimonianza, ancora una volta, di come il progetto Juventus Academy continui a gonfie vele negli Stati Uniti.