Dopo l'entusiasmante apertura del, il nuovo santuario dei trofei e la straordinaria mostra temporanea "", che traccia il percorso del club attraverso il tema dell'inclusione e rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2024, il fervore bianconero si sposta staseraPala. Questa arena è nota per ospitare le Atp Finals di tennis e una serie di altri prestigiosi eventi. Qui, si terrà lo spettacolo principale dei festeggiamenti per i 100 anni di proprietà dellada parte della famiglia, intitolato "Together, a Black & White Show".Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:30, con la trasmissione in diretta su Sky Sport Uno e lo streaming disponibile su Now.La presentatrice dell'evento sarà Cristina Chiabotto, mentre la serata sarà allietata dalla musica del dj torinese Gabri Ponte e dai conduttori Andrea e Michele di Radio Deejay.Inoltre, sulla panchina saranno presenti icone comeLo spettacolo alavrà anche un significato solidale. La Juventus, da anni in collaborazione con Save The Children, l'organizzazione internazionale che si batte da oltre un secolo per proteggere i bambini a rischio e assicurare loro un futuro, ha lanciato l'iniziativa "Juventus per le famiglie". Durante l'evento, i tifosi bianconeri avranno l'opportunità di contribuire a questa nobile causa.