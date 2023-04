DaAmicizia, divertimento e tanto calcio.Potremmo riassumere così, in estrema sintesi, la giornata di sabato 8 aprile che ha visto coinvolte diverse Juventus Academy Élite Piemonte nella meravigliosa cornice dello Juventus Training Center di Vinovo.Questa iniziativa è nata con l'obiettivo di dedicare un momento specifico a queste società con due principali focus: da un lato per una formazione specifica dei tecnici delle categorie "Primi Calci" e "Piccoli Amici" e dall'altro per conoscere e fidelizzare i bambini coinvolti.Evento che si è svolto in due fasi: al mattino con il torneo dedicato alla categoria "Primi Calci" e al pomeriggio con quello specifico per la categoria per la categoria "Piccoli Amici".Missione compiuta, senza ombra di dubbio!Questa giornata è stata un autentico successo, anche e soprattutto per il numero di società partecipanti: nove, oltre all'U8 e all'U7 della Juventus e della Sisport.Queste l'elenco delle Academy bianconere coinvolte:Spazio Talent Soccer (annate 2015 e 2016)Chisola (2015 e 2016)Pinerolo (2015 e 2016)Diavoletti Calcio (2015 e 2016)Volpiano (2015 e 2016)Sparta Novara (2015)Cheraschese (2015)Don Bosco Alessandria (2015 e 2016)Cuneo Olmo (2015 e 2016)Come abbiamo detto, è stata una giornata stupenda, un sabato pre-pasquale di grande condivisione, all'insegna dei colori bianconeri.