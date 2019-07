di Andrea Menon

Da una parte dell'oceano la Champions, dall'altra l'anello. Tra Torino e Brooklyn si sogna in grande, ma soprattutto si lavora e ci si batte per raggiungere il bersaglio migliore possibile, il più luminoso ed importante. Due squadre di sport diversi, di nazioni diverse, che non dovrebbero c'entrare nulla l'una con l'altra, ma che si uniscono nei colori, negli intenti e... nel mercato. Bianconera la Juventus, bianconeri i Nets. Più bianco (come le fumate dei colpi riusciti) che nero il loro mercato.



CR7 - Sì, perché questa può essere la stagione della rinascita per i Nets dopo le molte difficoltà, e per farlo hanno deciso di affidarsi a... uno dei CR7 del basket, probabilmente il miglior giocatore di questo periodo storico in NBA. Anche se sulla classifica si potrebbe discutere per ore intere. ​ Qui le analogie non sono proprio perfette, visto che il giocatore in questione, Kevin Durant, arriva ai Nets da infortunato di lungo termine e non potrà contribuire alla causa fino almeno ad aprile inoltrato. La rottura del tendine di Achille lo ha escluso dai playoff e l'ha portato a una nuova avventura, anche lui sotto colori bianconeri. A ZERO - Arriva a "parametro zero", o almeno così si direbbe nel mondo del calcio, mentre in NBA si parla di free-agency. Cioè quel periodo del mercato in cui, alla scadenza degli accordi con le società, i giocatori possono firmare nuovi contratti con la stessa squadra o con una diversa alzando il loro ingaggio. Lo ha fatto Durant e con lui anche altri due top: il primo è Irving, splendente stella ex Cavaliers e Celtics, il secondo DeAndre Jordan. Pezzi da novanta, per una squadra che punta a vincere. Una partnership appena cominciata, celebrata in una notte speciale di dicembre, e che ora unisce due città lontane, due squadre lontane e due sport diversi, sotto un'unica grande bandiera: quella bianconera.