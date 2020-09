La Juventus in attacco sta puntando al colpo grosso over 30, questo appare chiaro dagli intrecci di mercato che vedono nell'orbita bianconera nomi come Luis Suarez, Edin Dzeko ed Edinson Cavani. Oggi la Gazzetta dello Sport svela i risultati di uno studio statistico condotto dalla società di statistica sul calcio Wallabies: tra i "bomber stagionati" attualmente nel mirino della Juve, Dzeko è l'unico con un trend di prestazioni addirittura in crescita nell'ultima stagione. Ma nella ricerca del nuovo centravanti c'è anche un nome decisamente giovane: quello di Moise Kean, per cui si studia un ritorno da figliol prodigo dall'Everton.