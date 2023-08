Da Juventus.com:Sono in totale 16 le partite amichevoli giocate al Manuzzi di Cesena dalla Juventus. Sette contro la squadra di casa (quattro vinte e due pareggiate, e poi contro altri avversari, diversi di volta in volta.LA PRIMACorreva l'anno 1964, lo stadio, all'epoca, si chiamava "La Fiorita". Uno a uno il punteggio di quella partita, giocata il 28 maggio. Rete bianconera a firma Omar Sivori.L'ULTIMASempre con i cesenati, match giocato il 30 luglio 2014, Allegri sulla panchina bianconera da poche settimane: zero a zero il punteggio del match amichevole, valido come "Memorial Lugaresi".LA DOPPIA COL BOLOGNADue volte, nel 2000 e nel 2001, i bianconeri hanno affrontato a Cesena il Bologna, per un trofeo amichevole chiamato "Trofeo Repubblica di San Marino". La prima volta ha sorriso ai felsinei (1-0), la seconda ai bianconeri, vittoriosi 2-1 con reti di Trezeguet e Del Piero.LE SQUADRE STRANIEREFra le mura dello stadio romagnolo, la Juve ha giocato anche con compagini estere: 3-1 al Borussia Dortmund nel 1995, 2-1 al Middlesbrough l'anno dopo, 3-2 al Newcastle nel 1997, 2-0 al Raja Casablanca nel 1998 e infine 4-0 all'Olympiacos Pireo nel 2002.IL TROFEO PAOLO VALENTIIn un caso, la presenza della Juve a Cesena è stata intitolata al giornalista, simbolo della trasmissione "90' Minuto". Siamo nel 1992, e i bianconeri giocano due partite da 45 minuti, vincendo col Padova e contro i padroni di casa per 1-0.CINQUINA ALLA ROMAUltimo precedente da ricordare, il 5-2 datato 2007 contro la Roma: giallorossi avanti 2-0 con i gol di Mexes e Vucinic, ma poi la Juve si scatena e va in rete 5 volte, con Trezeguet (2), Iaquinta, Del Piero e Zalayeta.