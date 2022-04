Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juventus, senza McKennie, non ha un centrocampista capace di convertire le occasioni in gol con frequenza. Pasalic trasforma in gol il 24% dei tiri, Koopmeiners il 18%, Milinkovic il 15%. Numeri degli juventini, al netto di Zakaria che ha giocato poco: McKennie è al 13%, Locatelli al 14%, gli altri non hanno mai segnato.