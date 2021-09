Troppi errori. "Di grammatica e non solo di sintassi". La Juve continua a sbagliare tanto, a La Spezia di positivo c'è da recuperare solo il risultato: neanche stavolta è stata in grado di sfruttare il vantaggio iniziale.. Parole forti che arrivano dritte dall'edizione odierna de La Stampa, secondo cui questo gruppo "va a corrente alternata sia nei singoli che nel collettivo".Una frase in particolare lascia presagire più di qualche problema: se è vero - com'è vero e come dimostrato - che è dura per tutti, Allegri pare non credere granché in questa versione della Juventus.ha aggiunto La Stampa. Resta da vedere se questa Juve creda fino in fondo all'Allegri bis.