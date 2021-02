La Juventus stasera va a giocare su un campo dove nel Duemila ha tradizionalmente fatto fatica. Contro l'Hellas Verona, al Bentegodi, nel nuovo millennio i bianconeri hanno vinto solo 2 volte: nel 2001 (1-0, rigore di Del Piero) e nel 2017 (doppio Dybala dopo il vantaggio di Matuidi e il momentaneo pari veronese dell'ex Caceres). Per il resto 3 pareggi e 3 vittorie del Verona. I pari, curiosamente, tutti per 2-2: uno sempre nel 2001, con anche un giovane Camoranesi a trafiggere la Juve; poi nel 2014 e nel 2015, ancor più curiosamente con le reti scaligere segnate da Luca Toni e Juanito Gomez in entrambe le occasioni.



E le sconfitte juventine a Verona con l'Hellas? Nel 2000 fu 2-0 con doppietta di Cammarata, nel 2016 fu 2-1 con Toni a scucchiaiare il rigore del suo addio al calcio, infine l'anno scorso, quando la Juve sarriana cadde ancora con un 2-1, con Borini e Pazzini a ribaltare Ronaldo.