Daniele Rugani è un grande punto interrogativo per la Juventus. Dopo il ritorno dai prestiti al Rennes e al Cagliari nella scorsa stagione, il difensore sta lavorando alla Continassa agli ordini di mister Allegri con la speranza di essere confermato nell'organico juventino della prossima stagione. Non sarà facile, però. Come spiega infatti Repubblica,Nel caso, è pronto ai box Radu Dragusin, talento rumeno su cui la società sembra voler puntare.