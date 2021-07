Dopo tante voci che lo vedevano come possibile contropartita tecnica in qualche operazione tipo Locatelli, Radu Dragusin per ora rimane alla Juventus.la società punta su di lui.Che fare dunque di Dragusin quest'estate? Attualmente le opzioni percorribili sono due: la prima è quella del; niente cessione a titolo definitivo o scambi, ma giusto un'eventuale cessione temporanea per permettergli diL'altra ipotesi è quella diquesto si verificherebbe qualora venissero ceduti sia Merih Demiral che Daniele Rugani.