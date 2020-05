Si era lanciato ai vertici del cacio fiorendo con la Juventus, ora è tornato di moda. Non si parla di Paul Pogba, ma di Arturo Vidal, il Guerriero che con la maglia bianconera ha segnato 48 gol in 171 partite dal 2011 al 2015, consacrandosi come uno dei migliori centrocampisti al mondo del momento. Ora è l’arma in più della mediana del Barcellona, e proprio dalla Spagna stanno accostando insistentemente il suo nome alla Juve. Il cileno è finito nel giro di trattative in ballo tra i due club, che godono di ottimi rapporti, anche se al momento la preferenza di Fabio Paratici è rivolta verso Arthur. C’è da sottolineare che il brasiliano ha espresso pubblicamente la voglia di rimanere in blaugrana, per questo il ritorno di fiamma per Vidal non è da escludere, ma l’ex bianconero può tornare utile in un’altra maniera, attraverso un intrigo di mercato che coinvolge anche l’Inter e Tonali.



VIDAL E L'INTRECCIO TONALI – Da tempo Conte desidera riabbracciare Vidal, lo aveva chiesto a gran voce a Marotta nel mercato invernale, poi il colpo sfumò e l’Inter virò su Eriksen. Adesso il Barcellona vuole inserire il cileno anche nell’operazione Lautaro Martinez, per abbattere la quota cash di 111 milioni rappresentati dalla clausola dell’argentino. L’idea non sta scaldando i nerazzurri, che vorrebbero trattare l’ex Bayern Monaco separatamente. In ogni caso, il suo arrivo a Milano spingerebbe l’Inter a mollare la presa per Sandro Tonali, altro grande obiettivo della Juventus. A quel punto, Paratici avrebbe la strada spianta per mettere le mani sul talento classe 2000 del Brescia. Un intreccio di mercato che supporta la Juve, che dal canto suo deve prendere una decisione: puntare sull’usato sicuro o su un gioiellino tutto da crescere.