E la crociata è partita. CR7 stecca, non per la prima volta in questa stagione e tocca il suo personalissimo fondo quando si parla di Champions League. Mai così male. Nessun gol nella fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea, come non gli accadeva dagli albori della sua carriera. Un fantasma aggiratosi tra Oporto e Torino, senza mai lasciare il segno. Eppure avrebbe potuto farlo, eppure quella di ieri era una delle sue notti. E ora? Che succede? come si comporterà la Juve sul mercato?