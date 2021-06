Cristiano Ronaldo, totalmente focalizzato sugli Europei al momento, non ha ancora parlato con la Juventus per decidere il proprio futuro, in vista della scadenza di contratto l'anno prossimo che pone il club bianconero al bivio: monetizzare evitando la minusvalenza (servono circa 30 milioni di euro) o tenersi CR7 per l'ultima anno di contratto?



Premesso che il proprio futuro tendenzialmente lo decide Ronaldo stesso insieme al superagente Jorge Mendes, su Calciomercato.com si possono leggere un paio di considerazioni piuttosto interessanti:



FUORI DALLO SPOT JEEP - "Non è la prima volta che Ronaldo non viene coinvolto in questa attività promozionale - nel 2018, in pieno caso Mayorga, fu escluso per motivi precauzionali - ma in questo preciso momento storico e dopo una stagione nella quale non sono mancati i momenti di insofferenza per un rendimento della squadra ben lontano dai consueti standard, anche questa vicenda può assumere una valenza molto precisa".



POLPO UNITED - "L'idea obbligata della Juventus è di valutare l'opportunità di uno scambio alla pari e in tal senso il Manchester United rappresenta lo sbocco più naturale, essendoci dall'altra parte quel Paul Pogba che per il mondo bianconero continua a rappresentare un pensiero stupendo per rivoluzionare completamente il reparto di centrocampo".