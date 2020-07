Basta però fare un giro per i social e appare evidente come il «personaggio Sarri» non abbia proprio cittadinanza nella gran parte del pianeta bianconero. Giudizi ribaditi anche nei bar, perle strade di Torino e non solo. E' quanto scrive il Corriere di Torino, che spiega anche i motivi di queste lamentele. C'è chi discute sulle questioni puramente tecniche, sul gioco, sulla poca sicurezza e sulle tante sconfitte. E chi, invece, su uno stile Juve da difendere anche fuori dal campo: non piacciono - si legge - portamento, abbigliamento, presunte cadute di stile in conferenza stampa e quella specie di filtrino perennemente «masticato» durante le partite. Quello stile che nella Torino bianconera non è mai un capitolo secondario. Ecco perché Zidane è il preferito dei tifosi.