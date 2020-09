L’entusiasmo in casa Juventus aumenta giorno dopo giorno. Perché l’incastro contorto che bloccava l’arrivo del tanto agognato centravanti è stato risolto con il blitz per Alvaro Morata, un ritorno ben voluto e accolto da tutta la piazza. Specie da Andrea Pirlo, che alla prima contro la Sampdoria ha messo in campo una squadra convincete, che ha già iniziato a masticare i principi della sua tesi “Il calcio che vorrei”. Adesso, alla sola seconda giornata di campionato, c’è la Roma ad attendere Cristiano Ronaldo e compagni, un test che dirà molto sulla direzione che prenderà l’orchestra del Maestro. In un clima di attesa ed euforia, c’è una cosa che continua a restare immutata



PROBLEMA TERZINI – In attacco abbiamo già detto di Morata, più l’acquisto invernale Kulusevski. A centrocampo sono arrivati Arthur e McKennie. E in difesa? In difesa il nulla e a 10 giorni dalla chiusura del calciomercato, i terzini sono gli stessi dell’anno scorso. Il novero conta quattro laterali: Danilo e Cuadrado (ormai ‘veterano’ del ruolo) a destra, Alex Sandro, De Sciglio (duttile) e la sorpresa Frabotta a sinistra, corsia depauperata dalla cessione in prestito di Luca Pellegrini al Genoa. È evidente come Fabio Paratici e Federico Cherubini dovranno intervenire ancora sul mercato per rinforzare questo reparto, considerando che nel nuovo scacchiere di Pirlo un terzino viene schierato nella linea a 3 della difesa (come successo a Danilo contro la Sampdoria). Un reparto minato da frequenti infortuni, ma a cui potrebbe aggiungersi una sorpresa. Sfoglia la gallery per vedere problemi, sorprese ed obiettivi di mercato