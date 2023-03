Sarà un mercato condizionato quello della Juve. Da tanti, troppi fattori. Definirlo già a budget zero è forse troppo, ma resta un'ipotesi da tenere in seria considerazione. Quindi via libera all'inversione di rotta sul fronte rinnovi: priorità ora è blindare chi già c'è o almeno provarci. Quindi testa anche a tutti quei giocatori in prestito da cui dipenderà parecchio del lavoro sul mercato della Juve. Sono undici quelli considerabili da prima squadra, per età o prospettiva. Una buona metà rappresenta, rappresentava, un tesoretto da oltre 150 milioni che si sta sgretolando con il passare dei mesi: se alla fine la Juve dovesse realizzarne la metà, potrà definirsi soddisfatta, poi bisognerà trovare una nuova soluzione per chi tornerà a essere esubero. Alcuni lo sono già. Altri fanno parte di quella nuova generazione, non necessariamente figli della Next Gen, che possono ambire a un posto nella Juve che verrà.Scopri tutto in gallery