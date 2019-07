di Nicola Balice

Li chiamano, li chiamiamo, “indizi social”: like, commenti, immagini. Spesso lasciano il tempo che trovano, a volte sono realmente dei modi utilizzati dai diretti interessati per lanciare dei messaggi. Poi a volte i social servono anche come buco della serratura da cui sbirciare. Prima dell'incoraggiante prestazione con il Tottenham, soprattutto in fase di spinta, Cancelo era già tornato nell'occhio del ciclone social: prima qualche battuta per una foto di gruppo in cui appare solo distrattamente sullo sfondo, poi il carico pesante per quei pochi secondi di riscaldamento in cui si dimostra particolarmente svogliato, infine un'altra foto in cui parla con Fabio Paratici. Tante immagini a corredo, che in realtà non cambiano particolarmente la sostanza della sua situazione: Cancelo resta in vendita, per almeno 55-60 milioni. Solo che la sua cessione ancora non si sblocca.



LA SITUAZIONE – Quando mancano una ventina di giorni al termine del calciomercato in Premier, è ancora in fase di stallo però la trattativa con il Manchester City. Il portoghese ha un accordo con il club di Pep Guardiola da diverse settimane ormai, a mancare è l'intesa tra le due società, non tanto sulla valutazione complessiva dell'operazione quanto sul ruolo di Danilo: il City non vuole o non può affondare su Cancelo fino a quando non venderà il brasiliano, la Juve dal canto suo non è interessata ad accoglierlo come parziale contropartita tecnica. Così han provato a inserirsi anche Bayern Monaco e, soprattuto, Barcellona. Però il tempo passa e Cancelo è ancora alla corte di Maurizio Sarri, l'assenza di alternative a disposizione gli ha anche permesso di sfruttare per intero la vetrina col Tottenham. E inizia a prendere piede anche l'ipotesi di una permanenza, possibile solo nel caso in cui dovesse sbloccarsi almeno un'altra grande cessione (Dybala?): altrimenti la partenza di Cancelo sarebbe ugualmente centrale per la Juve. IL MERCATO – Ma come verrebbe sostituito Cancelo? Per questa posizione non ci sono grosse pretese da parte di Sarri, che pure partirebbe con la coppia De Sciglio-Alex Sandro come quella titolare, accettando di valutare in estate anche la soluzione Cuadrado per l'out di destra, aspettando di capire come gestire nell'immediato Pellegrini. Un altro terzino, in ogni caso, servirà. E si valutano soluzioni di affidabilità ed esperienza, possibilmente adatte a giocare su entrambe le fasce. Ecco perché resta sempre Matteo Darmian un obiettivo nel mirino, nonostante concorrenza serrata e due ultime stagioni vissute da comparsa allo United. Un'ipotesi, concreta, non l'unica. Dal Tottenham, sfumato Kieran Trippier, potrebbe arrivare Danny Rose: qualcosa si muove anche in questo senso. Aspettando di fare cassa come sperato e programmato con Cancelo.