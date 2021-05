L'estate scorsa Juventus e Sampdoria hanno deciso di togliere l'opzione di controriscatto in favore dei bianconeri sul contratto di Emil Audero. Titolare tra i pali blucerchiati, ora il portiere classe '97 interessa di nuovo ai bianconeri: la Juve pensa a lui come vice in caso di separazione con Gigi Buffon, ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche l'Inter interessata al gicoatore. La Samp però, lo cederà solo di fronte a una cessione importante.